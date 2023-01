Tatjana Patitz Archivfoto: dpa/Ursula Düren up-down up-down Gebürtige Hamburgerin Deutsches Model Tajtana Patitz mit nur 56 Jahren verstorben Von dpa | 11.01.2023, 18:45 Uhr

Das Model Tatjana Patitz ist tot. Die in Hamburg geborene Patitz sei am Mittwoch im Alter von 56 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben, teilte ihre Model-Agentur in New York der Deutschen Presse-Agentur mit.