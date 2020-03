Erster US-Staat : Prognosen: Biden gewinnt Demokraten-Vorwahl in Virginia

Wer wird der Herausforderer von US-Präsident Trump bei der Wahl im November? Heute könnte eine Vorentscheidung fallen. Eine erste Prognose gibt es bereits.

04. März 2020, 01:10 Uhr

Im US-Präsidentschaftsrennen hat der frühere US-Vizepräsident Joe Biden die Vorwahl der Demokraten im Bundesstaat Virginia laut Prognosen gewonnen.

Das meldeten die US-Fernsehsender CNN, Fox News und ABC nach Schließung der Wahllokale in dem Staat im Osten der USA - am «Super Tuesday» wurde in insgesamt 14 Bundesstaaten gewählt.