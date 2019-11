Kohle-Gegner in der Lausitz : Polizei bereitet sich auf Proteste von Klimaaktivisten vor

Das Bündnis «Ende Gelände» ruft im ostdeutschen Kohlerevier zu Blockaden und Besetzungen auf. Wie weit werden die Demonstranten gehen? Die Polizei ist vorbereitet.

30. November 2019, 09:08 Uhr

Klimaaktivisten wollen heute in der Lausitz und im Leipziger Braunkohlerevier für einen sofortigen Kohleausstieg demonstrieren. Die Polizei ist mit vielen Kräften aus mehreren Bundesländern im Einsatz.

Das Bündnis «Ende Gelände» hat angekündigt, Tagebaue und Kraftwerke blockieren zu wollen. Die Aktivisten verlangen, sofort aus der Kohleverstromung auszusteigen. Ziel der Bundesregierung ist ein Kohleausstieg bis spätestens 2038.

In der Region gibt es Sorgen, dass es bei den Aktionen zu Gewalt kommen könnte. Die Kohle-Gegner von «Ende Gelände» hatten vorab per Twitter versichert, ihre Aktionen richteten sich nicht gegen die Menschen, die in der Lausitz wohnten oder beim Tagebaubetreiber Leag oder bei der Polizei arbeiteten. Im Lausitzer Revier sind mehr als 20 Mahnwachen und Versammlungen angemeldet. Der neue brandenburgische Innenminister Michael Stübgen (CDU) will sich am Wochenende in der Lausitz ein Bild von der Lage machen.

Auch im Leipziger Revier wollen Klimaaktivisten mit Mahnwachen, Menschenketten und Blockaden protestieren. Die Veranstalter rechnen mit mehreren hundert Demonstranten. Die Polizei warnte die Teilnehmer davor, die Tagebaugebiete zu betreten. Es könne lebensgefährlich und auch strafbar sein, dieses Gelände zu betreten, hieß es.

Für Unruhe sorgte zuletzt zudem ein Foto, auf dem Polizisten in Uniform vor einer Wand mit dem Spruch «Stoppt Ende Gelände» posierten. Die fotografierten Beamten wurden vom Einsatz abgezogen.

Zum Lausitzer Revier gehören vier Tagebaue: Jänschwalde und Welzow-Süd in Brandenburg sowie Nochten und Reichwalde in Sachsen. Tagebaubetreiber ist das Energieunternehmen Leag. Die Tagebaue der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) fördern jedes Jahr rund 60 Millionen Tonnen Braunkohle. Das ist gut ein Drittel der Gesamtfördermenge in Deutschland.

Im Juni dieses Jahres hatten sich mehrere Tausend Menschen an Protesten für mehr Klimaschutz im rheinischen Braunkohlerevier beteiligt. Nach Angaben der Initiative «Ende Gelände» waren an den drei Tagen rund 6000 Menschen an Blockaden des Tagebaus Garzweiler und von Bahnlinien zu zwei Braunkohlekraftwerken beteiligt.