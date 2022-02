Politik : Zweites Schulhalbjahr im Nordosten hat begonnen

Die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag nach den Winterferien wieder angelaufen. Für zwei Wochen gelten dort nun noch einmal verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen, zudem wurden die Schülerinnen und Schüler zum Schulstart flächendeckend getestet. „Auch wenn die Omikron-Welle noch nicht zu Ende ist, ein Licht am Horizont ist zu erkennen. Schrittweise, angepasst an die Infektionszahlen und Inzidenzen, werden wir die Corona-Maßnahmen in den kommenden Wochen auch in den Schulen anpassen“, hieß es von Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) bereits am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin.

Die Maskenpflicht im Unterricht - die aktuell noch Teil der verschärften Maßnahmen ist, soll am 7. März abgeschafft werden. Dies gilt jedoch den Angaben des Ministeriums zufolge nicht für die Pausen und in den Gängen, hier muss weiter Maske getragen werden. Auch die Hygienevorschrift für Schüler, sich in der Schule in definierten Gruppen zu bewegen, so...

