Terror in Trèbes : Zwei Tote in Supermarkt: Geiselnehmer offenbar identifiziert

Der Täter handelte möglicherweise im Auftrag des Islamischen Staates. Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt.

von dpa/shz.de

23. März 2018, 14:14 Uhr

Carcassonne/Trèbes | Bei einer Geiselnahme in einem südfranzösischen Supermarkt hat sich der Täter auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) berufen. Das meldete die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von Carcassonne. Mindestens zwei Menschen sind laut AFP getötet worden. Auch drei Verletzte soll es geben. Nach Angaben von Premierminister Édouard Philippe deute alles auf einen Terrorakt hin. Dies ließen alle vorliegenden Informationen vermuten, sagte der Politiker am Freitag vor Journalisten in Mulhouse. Er sprach von einer „ernsten Lage“.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge. Vor allem die Attacken von Paris 2015 und Nizza 2016 hatten das Land schwer erschüttert. Die Behörden sprechen regelmäßig von einer weiterhin hohen Gefahr. Innenminister Collomb hatte Ende Februar berichtet, dass seit Jahrestag zwei Anschläge auf eine Sportstätte und auf Militärkräfte vereitelt worden seien.

Der Täter habe außerdem die Freilassung des Terrorverdächtigen Salah Abdeslam gefordert, berichtet der TV-Sender BMFTV ohne Angabe einer klaren Quelle. Der französische Staatsbürger Abdeslam soll zu einer Terrorzelle der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gehören, die die schweren Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte. Er sitzt in Frankreich in Untersuchungshaft.

Geiselnehmer offenbar identifiziert

Die Polizei konnte den Geiselnehmer laut französischen Medienberichten identifizieren. Wie der Radiosender France Info meldete, ist der Mann den Geheimdiensten bekannt und in einer Datenbank zur Bekämpfung von Terrorismus und Radikalisierung verzeichnet. Die südfranzösische Zeitung „La Dépêche du Midi“ berichtete darüber hinaus, der Terrorist sei Marokkaner im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Er sei anhand des Nummernschildes seines Autos identifiziert worden. Den Wagen fanden die Fahnder auf dem Parkplatz des Supermarktes.

Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Untersuchung wegen Mordes und versuchten Mordes im Zusammenhang mit Terrorismus eingeleitet. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Außerdem wird wegen Freiheitsberaubung ermittelt.

Geiselnahme noch nicht beendet

Das Innenministerium und die Polizei riefen auf Twitter dazu auf, den Bereich um den Supermarkt in dem 5500-Einwohner-Ort zu meiden. Die Geiselnahme habe gegen 11 Uhr in Trèbes östlich von Carcassonne begonnen. Sie war am frühen Nachmittag noch nicht beendet. Laut Gendarmerie war die Lage „nicht stabilisiert“, meldete französische Medien. Das Gebiet wurde weiträumig abgeriegelt.

„Ein großer Teil der Mitarbeiter und der Kunden des Super U konnten fliehen“, zitierte AFP eine namentlich nicht genannte informierte Person. Ein Beamter der Gendarmerie sei im Kontakt mit dem Geiselnehmer. Innenminister Gérard Collomb kündigte an, nach Trèbes zu reisen.

[OPERATION POLICE]

Opération en cours secteur Super U Trèbes.

Secteur interdit

Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 23. März 2018

Schüsse auf Polizisten in Carcassonne

In Carcassonne wurde am Freitag zudem ein Polizist verletzt, als ein Unbekannter aus einem Auto heraus das Feuer auf Beamte eröffnete, die gerade vom Jogging zurückkamen. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Premierminister Édouard Philippe bestätigte, dass der im nur wenige Kilometer entfernten Carcassonne verletzte Polizist nicht in Lebensgefahr sei.

Zwischen der Geiselnahme in dem Supermarkt und dem kurz zuvor abgegebenen Schuss gibt es offensichtlich einen Zusammenhang. Das Autos des Schützen sei auf dem Parkplatz des Supermarktes entdeckt worden, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf Ermittlerkreise.

