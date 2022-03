Nahost : Zwei Polizisten bei Anschlag in Israel getötet

In der israelischen Küstenstadt Chadera eröffnen zwei Männer an einer Straße plötzlich das Feuer. Zwei Polizisten sowie die beiden Attentäter sterben.

Bei einem neuen Anschlag in Israel sind zwei Polizisten getötet worden. Auch die beiden Attentäter wurden bei dem Vorfall in der Küstenstadt Chadera erschossen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nach Angaben von Sanitätern erlitten vier weitere Menschen Verletzungen, als zwei Männer an einer Straße plötzlich das Feuer eröffneten. „Einige Grenzschützer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.