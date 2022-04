Nachhaltigkeit : Zustimmung aus Kiel für Berliner Windenergie-Kompromiss

Die Vereinbarungen in der Bundesregierung zum naturverträglichen Windenergie-Ausbau stoßen auf Zuspruch in Kiel. Was der Bund zur Vereinbarkeit von Windkraftausbau und Artenschutz vorschlage, habe Schleswig-Holstein in Teilen schon geschafft, sagte Energiestaatssekretär Tobias Goldschmidt am Montag. Dies betreffe die Definition von Räumen, die vorrangig der Windenergie-Gewinnung dienen und solchen, in denen Artenschutz Schwerpunkt ist. So könne die Windkraft im Land effizient und rechtssicher ausgebaut werden, ohne dass dabei der Natur- und Artenschutz vernachlässigt wird.

Als Erleichterung komme nun hinzu, dass der Bund 16 Brutvogelarten definiere und deren Schutz mit Abstandsvorgaben, Tabuzonen und Antikollisionssystemen sowie einem groß angelegten Hilfsprogramm gewährleiste. „So können wir beiden Belangen gerecht werden, dem Naturschutz auf der einen und dem schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energien auf der anderen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.