Waldzustandsbericht 2020 : Zustand der Wälder so schlecht wie seit Jahren nicht mehr

Klimawandel, Sturmschäden, Trockenheit - und der Borkenkäfer. Den Wäldern in Deutschland geht es ausgesprochen schlecht. Vor allem ältere Bäume sind bedroht, wie ein aktueller Bericht aufzeigt.

Berlin | Im vergangenen Jahr ist es den Bäumen in Deutschland so schlecht ergangen wie noch nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1984. Das geht aus dem aktuellen Bericht zum Zustand der Wälder hervor, den Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) in Berlin vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.