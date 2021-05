Konflikte : Zusammenstöße auf Tempelberg in Jerusalem

Seit Beginn des Fastenmonats Ramadan kommt es in Ost-Jerusalem und den Palästinensergebieten immer wieder zu Konfrontationen. Nun fliegen auch wieder Raketen und Brandballons aus dem Gazastreifen.

Jerusalem | Nach erneuten Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften in Jerusalem wächst die Sorge vor einem größeren Konflikt. Auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif/Das edle Heiligtum) in der Altstadt kam es am Montagmorgen zu schweren Auseinandersetzungen. Videos im Internet zeigten, wie Polizisten vor der Al-Aksa-Moschee Bl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.