Züge im Norden immer öfter verspätet

Jede elfte Verbindung nicht planmäßig / Strecke Hamburg-Sylt besonders betroffen

von Frank Jung

16. Februar 2018, 09:44 Uhr

Der Regionalzugverkehr im Norden wird seine vielen Verspätungen nicht los: 2017 entsprach rund jede elfte Verbindung in Schleswig-Holstein nicht dem Fahrplan. Mit 90,6 Prozent hat sich der Pünktlichkeitswert sogar gegenüber 2016 noch um 0,8 Punkte verschlechtert. Das zeigt eine Statistik des Verkehrsverbunds nah.sh. Darin werden ohnehin erst Verzögerungen von mindestens sechs Minuten erfasst.

„Nur 90,6 Prozent Pünktlichkeit sind kein gutes Ergebnis – zumal dieses Jahresmittel rechnerisch ein bisschen verschleiert, dass es in Teilnetzen deutlich schlechter war“, sagt nah.sh-Sprecher Dennis Fiedel. Die landesweit schlechteste Monatsquote erreichte die von anhaltenden Technik- und Kapazitätsproblemen geplagte Strecke Hamburg-Sylt mit nur 55,8 Prozent im November. Die ebenfalls stark frequentierten Routen Flensburg-Hamburg, Kiel-Hamburg und Flensburg-Kiel rutschten in den Herbstmonaten auf bemerkenswert schlechte Werte von bis zu 65,2, 71,4 und 74,1 Prozent Pünktlichkeit ab. Auch das landesweite Mittel lag von September an unter Vorjahres-Niveau. Fiedel erklärt das insbesondere mit einer großen Gleisbaustelle rund um Elmshorn. Sie beeinträchtigte sowohl das Netz West als auch das Netz Mitte. Auffällig sei 2017 eine große Anzahl von Störungen von Signalen, Weichen und Bahnübergängen gewesen, so Fiedel. Die Herbst-Stürme taten ein Übriges. „Die DB Netz muss eine bessere Strategie für eine funktionierende Infrastruktur und für den Umgang mit Baustellen finden“, bilanziert Fiedel – und ist sich in dieser Forderung wortgleich einig mit Stefan Barkleit, dem Landesvorsitzenden des Fahrgastverbands Pro Bahn. Barkleit verweist darauf, dass die Pünktlichkeit beim DB-Regionalverkehr im Bundes-Schnitt mit 94,4 Prozent satte 3,4 Punkte besser ausfiel als im Norden. „Dieses Ergebnis ist nicht hinnehmbar“, betont denn auch der Kieler Verkehrs-Staatssekretär Thilo Rohlfs (FDP). „Verlässlichkeit und Pünktlichkeit sind im Regionalverkehr das A und O. Ist dies nicht gewährleistet, brauchen wir uns über einen kostenlosen ÖPNV keine Gedanken zu machen.“ Den Verkehrsunternehmen drohen durch das Land Vertragsstrafen im einstelligen Millionenbereich. Seite 4 / Leitartikel Seite 2