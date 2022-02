Politik : Zeugnisse für rund 5000 Schüler in Quarantäne per Post

Die gegenwärtig etwa 5000 Schülerinnen und Schüler in Corona-Quarantäne können ihr Halbjahreszeugnis per Post bekommen. Ihnen kann eine Kopie zugesandt werden, die nach ihrer Rückkehr in die Schule gegen das Original umgetauscht wird, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zeugnistag ist in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Freitag. Danach beginnen die zweiwöchigen Winterferien. Es gebe aber auch andere Möglichkeiten, sagte ein Sprecher. Die Schulen könnten selbst entscheiden.

Sollten Schüler in Quarantäne das Halbjahreszeugnis im Original für Bewerbungen benötigen, sollen die Schulen einen Termin zur Übergabe vereinbaren. Die Unterlagen zur Anmeldung von Viert- und Sechstklässlern an weiterführenden Schulen würden zusammen mit der Kopie des Halbjahreszeugnisses per Post verschickt, wenn das Kind am Zeugnistag nicht in der S...

