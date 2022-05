Ausscheiden : Zentralrat der Juden froh über AfD-Aus im Kieler Landtag

Der Zentralrat der Juden hat das Ausscheiden der AfD aus dem Landtag in Schleswig-Holstein begrüßt. Präsident Josef Schuster sagte am Montag in einer Mitteilung: „Dass die AfD künftig nicht mehr im Landtag von Schleswig-Holstein vertreten sein wird, zählt zu den besten Nachrichten des gestrigen Wahltags.“ Die Partei schade seiner Auffassung nach der Demokratie und habe in denParlamenten nichts verloren. „Die Wählerinnen und Wählerin Nordrhein-Westfalen sollten sich am kommenden Wochenende dasnördliche Bundesland zum Vorbild nehmen und auch dort die AfDins politische Aus schicken.“

