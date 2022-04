Prozess : Zeitung: Weiter Streit um Auskunftspflicht der Klimastiftung

Nach dem Urteil des Landgerichtes Schwerin zur Auskunftspflicht der umstrittenen Klimastiftung MV will deren Vorstandsvorsitzender Erwin Sellering (SPD) einem Bericht zufolge vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Berufung gehen. „Gegen den Beschluss des Landgerichts wird nach Eingang umgehend Beschwerde eingelegt werden. Eine Stiftung des Privatrechts kann nicht wie eine GmbH oder AG behandelt werden“, sagte der ehemalige Ministerpräsident am Montag der Schweriner Volkszeitung (SVZ) zufolge.

In dem Urteil vom vergangenen Freitag wurde die maßgeblich durch Gelder aus russischen Gasgeschäften finanzierte Stiftung dazu verpflichtet, weitergehende Auskünfte zur Unterstützung der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 zu geben. Entscheidend für das Urteil war demnach, dass durch die Stiftung öffentliche Aufgaben mit öffentlichen Mitteln w...

