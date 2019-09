Beisetzung erst in einem Monat : Zehntausende zu offizieller Trauerfeier für Mugabe erwartet

Bei den Planungen für die Beisetzung von Simbabwes Ex-Präsident Mugabe überschlagen sich die - widersprüchlichen - Angaben. Nun gibt es eine Kompromisslösung, die in vielfacher Hinsicht überrascht.

Avatar_shz von dpa

14. September 2019, 04:58 Uhr

In Simbabwe zeichnet sich beim Gezerre um die Begräbnisstätte für Ex-Präsident Robert Mugabe ein Kompromiss zwischen seiner Familie und der Regierung ab. Heute findet die offizielle Trauerfeier für den vor einer Woche mit 95 Jahren verstorbenen früheren Langzeitpräsidenten statt.

In einem für 60.000 Zuschauer ausgelegten Stadion in der Hauptstadt Harare werden Zehntausende Trauergäste erwartet, von denen einige bereits im Laufe des Freitags in Harare eingetroffen waren.

Nach einer inzwischen beigelegten Kontroverse zwischen der Regierung und der Familie um die Begräbnisstätte soll Mugabe nun in einem Monat auf dem bei Harare gelegenen Heldenacker begraben werden. Präsident Emmerson Mnangagwa gab am Freitagabend bekannt, dass der Leichnam nach der Fertigstellung einer Art Mausoleum beigesetzt werden soll.

Zuvor hatte Familiensprecher Leo Mugabe erklärt, am Sonntag werde es nur eine symbolische Beisetzung auf dem Heldenacker nahe der Hauptstadt Harare geben. Die ist nun abgesagt.

«Die richtige Beisetzung würde zu einem noch offenen Datum stattfinden - die Dorfältesten wollen vor der echten Beisetzung noch bestimmte Rituale durchführen», hatte Leo Mugabe am Vormittag in Harare betont. Die sollen nun in Mugabes Heimatort Zvimba durchgeführt werden, wo der Leichnam vorerst aufbewahrt werden soll. Seine Familie hatte zunächst eine Beisetzung auf der Gedenkstätte für die Freiheitshelden des Landes generell abgelehnt. Daraufhin hatte es hinter den Kulissen Gespräche gegeben.

Mugabes Leichnam war am Mittwoch aus Singapur kommend in Simbabwe eingetroffen, wo ihm seitdem Tausende die letzte Ehre erwiesen. Der umstrittene Langzeitherrscher war vergangene Woche 95-jährig in Singapur gestorben, wo er sich zuvor monatelang zur medizinischen Behandlung aufgehalten hatte. Mit seinem Tod ist in dem völlig verarmten afrikanischen Land im Süden des Kontinents eine Ära zu Ende gegangen. In zahlreichen Nachrufen wurde Mugabe sowohl als Freiheitsheld wie auch als machthungriger Despot bezeichnet.