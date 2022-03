Politik : Zehntausende Menschen bei Ukraine-Friedensdemo erwartet

Zehntausende Teilnehmer werden heute in der Hamburger Innenstadt zu einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine erwartet. Um 12.00 Uhr wollen die Klimabewegung Fridays for Future (FFF) sowie zahlreiche Jugendorganisationen unter dem Motto „Solidarität für die Ukraine“ vom Spielbudenplatz aus durch die Innenstadt zurück nach St. Pauli ziehen. Sie folgen damit dem Aufruf der ukrainischen FFF-Bewegung zu einem globalen Protest gegen den Angriffskrieg in der Ukraine. Am Abend lädt der Landesmusikrat Hamburg zur Friedensdemo „Singen für den Frieden“ auf dem Rathausmarkt Hamburg.

Nach Angaben der Polizei erwarten die Veranstalter bei der Kundgebung der Klimabewegung Zehntausende Menschen. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat alle rund 250.000 Schülerinnen und Schüler für diese Zeit vom Unterricht befreit. Konkret sollen alle Jugendlichen ab 16 Jahren ab 10.30 Uhr zur Demonstration gehen können. Bei jüngeren Schülerinnen un...

