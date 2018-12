Jahreswechsel : Zehntausende feiern am Brandenburger Tor friedlich Silvester

Geböllert werden darf nicht. Doch Deutschlands größte Silvesterparty vor dem Brandenburger Tor ist trotzdem nicht leise. Am Abend brummt die Stimmung, und es ist friedlich.

von dpa

31. Dezember 2018, 22:43 Uhr

Auf Deutschlands größter Silvestersause haben Zehntausende Menschen zumeist friedlich und fröhlich dem Jahreswechsel entgegengefeiert.

Das Motto der Partymeile am Brandenburger Tor: «Welcome 2019». «Es war schon früh richtig voll», sagte eine Polizeisprecherin am Montagabend.

Bereits seit dem Nachmittag hatten sich an den Eingängen Schlangen gebildet, wie eine Sprecherin der Veranstaltung sagte. Dies war auch den Sicherheitskontrollen geschuldet. Feuerwerk, Flaschen, spitze Gegenstände und größere Taschen sind auf dem Party-Areal verboten.

Die Besucher - viele mit leuchtenden Brillen und Luftballons ausgestattet - feierten den Jahreswechsel zu einem buntgemixten Bühnenprogramm, das von Eagle Eye Cherry über DJ Bobo, Bonnie Tyler und Alice Merton bis Nico Santos reichte. Höhepunkt auch in diesem Jahr: das Höhenfeuerwerk über dem Brandenburger Tor um Mitternacht.

Anders als in den Vorjahren gab es laut Polizei zumindest in den Stunden vor Mitternacht kaum unangenehme Vorfälle - keinerlei Übergriffe auf Helfer oder Polizisten wurden demnach gemeldet, und auch keine Beschwerden über Antanzereien. «Es ist wirklich recht ruhig dieses Jahr», sagte eine Sprecherin.

Bis Mitternacht wurden Hunderttausende Besucher im Herzen Berlins erwartet. Für die Sicherheit war ein Großaufgebot von Polizisten am Ort. Auf der Partymeile und am Alexanderplatz zusammen waren es laut Tweet der Polizei rund 1300 Einsatzkräfte - in der Silvesternacht 2017/2018 waren es rund 1800 Beamte.