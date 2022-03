Schutzsuchende : Zahl neuer Ukraine-Flüchtlinge nimmt etwas ab

Die Zahl der neu in Hamburg angekommenen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist etwas gesunken. Am Sonntag seien insgesamt rund 450 Schutzsuchende in die Hansestadt gekommen, sagte ein Sprecher der Innenbehörde am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor waren in der der vergangenen Woche täglich im Schnitt fast 1000 Menschen gekommen.

Insgesamt dürften bald 16.000 Flüchtlinge nach Hamburg gekommen sein. Offiziell registriert worden seien inzwischen etwa 10 500 Menschen. Nach Angaben des Sprechers hat sich die Lage etwas entspannt, und es konnten mehr Schutzsuchende in das Meldesystem aufgenommen werden als neu hinzugekommen waren. Eine Registrierung ist notwendig, um Sozialleistunge...

