Pandemie : Zahl der Corona-Teststationen in Hamburg nimmt deutlich ab

Mit den Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen sinkt der Bedarf an Corona-Tests deutlich. Entsprechend schließen etliche Teststationen. Im Vergleich zum Höchststand vom Juni 2021 sind es schon fast 20 Prozent weniger.

Mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen nimmt auch die Zahl der Teststationen in Hamburg deutlich ab. Derzeit gebe es in der Hansestadt noch 169 konzessionierte Test-Stellen sowie 158 medizinische Anbieter, die ohne eine besondere Erlaubnis testen dürfen, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde der Deutschen Presse-Agentur. Das sind fast 20 Prozent we...

