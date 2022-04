Lockerungen : Zahl der Corona-Tests in Niedersachsen geht deutlich zurück

Seit einigen Tagen gelten in Niedersachsen gelockerte Corona-Regeln. Für viele Bereiche ist nun kein Test mehr notwendig - das schlägt sich spürbar in der Statistik nieder.

Die Zahl der genommenen Corona-Tests ist in Niedersachsen deutlich gesunken. In der vergangenen Woche waren es mehr als 1,1 Millionen, eine Woche zuvor noch etwa eine halbe Million mehr, wie Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover sagte. Die Tests seien auch künftig wichtig, etwa wenn man ältere Menschen besuche oder zu Vera...

