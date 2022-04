Straftat : Z-Symbole auf Brücken geschmiert: Staatsschutz ermittelt

Z-Symbole und der Schriftzug „Putin kommt“ sind auf zwei Brücken in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gesprüht worden. Der Staatsschutz in Schwerin ermittele wegen der Belohnung und Billigung von Straftaten sowie Sachbeschädigung durch Graffiti, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Einem Zeugen waren demnach am Morgen di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.