Politik : Wüst würdigt Gastarbeiter: „Danke, dass Sie geblieben sind“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sieht noch viel Nachholbedarf in der deutschen Integrationspolitik. In einem am Freitag veröffentlichten Gastbeitrag für die türkische Tageszeitung „Hürriyet“ schreibt er: „Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Durchschnitt schlechtere Bildungsabschlüsse haben.“ Ebenso wenig hinnehmbar sei es, „wenn der Nachname den Ausschlag gibt, ob jemand einen Job oder eine Wohnung bekommt“.

Deutschland habe viel zu lange gebrauch...

