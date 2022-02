Politik : Wüst und Dobrindt demonstrieren Schulterschluss

Die CSU-Spitze und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) haben nach den Querelen zwischen CSU und CDU im Bundestagswahlkampf einen Schulterschluss demonstriert. Die Landtagswahl am 15. Mai sei ein bedeutendes Datum, denn „Nordrhein-Westfalen ist immer ein Stück kleine Bundestagswahl”, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Mittwoch in Berlin beim Empfang von Wüst zur Klausur der Bundestagsabgeordneten der CSU. Er versicherte: „Die CSU wird das, was in ihren Möglichkeiten ist, beitragen, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen erfolgreich ist.”

Die Zeichen stünden positiv für die Union in Nordrhein-Westfalen, sagte Dobrindt mit Blick auf jüngste Umfragen. Die persönlichen Werte von Wüst seien exzellent, dieser habe in den vergangenen Wochen in den Umfragen enorm zugelegt. Auf die Frage, ob Wüst der Mann der Zukunft in der CDU sei, wenn er die Regierungsmacht in NRW halten könne, sagte Dobrind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.