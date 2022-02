Politik : Wüst trifft EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) führt am Donnerstag und Freitag bei seiner ersten Auslandsreise als Regierungschef politische Gespräche in Brüssel. Geplant waren am Donnerstag zunächst Treffen mit dem belgischen Premierminister Alexander De Croo und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wie die Staatskanzlei in Düsseldorf mitteilte. Themen des Gesprächs mit von der Leyen seien die Transformation der energieintensiven Industrie und das Erreichen der europäischen Klimaschutzziele bis 2030.

Wüst hat sich mehrmals zu einem vorgezogenen Kohleausstieg bis 2030 bekannt. NRW wolle zudem bis 2045 klimaneutral wirtschaften. Nach bisheriger Planung soll Deutschland bis 2038 aus der Gewinnung und Verstromung der klimaschädlichen Kohle aussteigen. Die Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP will den Kohleausstieg „idealerweise” auf 2030 vorziehen. ...

