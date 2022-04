Flutkatastrophe : Wüst sieht in Causa Spiegel Glaubwürdigkeitstest

Mit dem Fall Anne Spiegel haben jetzt mehrere Parteien mit Urlaubsaffären rund um die Jahrhundertflut zu kämpfen. Das Thema betrifft nun neben der schwarz-gelben Koalition in NRW auch die Ampel im Bund. Wüst mahnt, Politiker mit Familie nicht auszugrenzen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sieht im Streit um den Urlaub von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) einen Glaubwürdigkeitstest für SPD und Grüne. „SPD und Grüne haben sich hier in Nordrhein-Westfalen in der letzten Woche moralisch sehr hoch aufgeschwungen und über Ursula Heinen-Esser gerichtet“, sagte er am Rande e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.