Politik : Wüst kündigt Hilfsgüter aus NRW für die Ukraine an

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat Hilfszulieferungen für die von Russland attackierte Ukraine angekündigt. Derzeit werde geprüft, welche Hilfsgüter zügig zusammengestellt werden könnten, sagte er am Donnerstag in Düsseldorf. Darüber hinaus stehe für ihn fest: „Wenn Menschen auf der Flucht vor Krieg Hilfe in Deutschland suchen, steht Nordrhein-Westfalen bereit.“

Derzeit werde eine Abstimmung mit der Bundesregierung gesucht. „Wir werden die für die Flüchtlingsaufnahme zuständigen Städte und Gemeinden unterstützen. Hier müssen alle staatlichen Ebenen zusammenwirken.“ Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in der Nacht zum Donnerstag eine Militäroperation in den Regionen Donezk und Luhansk angeordnet. In NR...

