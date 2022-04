Präsidentschaftswahl : Wüst gratuliert Macron zur Wiederwahl

Nach dem Wahlerfolg von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ihm auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gratuliert. Die Wiederwahl sei „ein wichtiges Zeichen für Europa in Zeiten, in denen das Friedensprojekt Europa und damit unsere europäischen Ideale des 21. Jahrhunderts herausgefordert sind“, erklärte Wüst am Montagmorgen in einer Mitteilung in Düsseldorf. Der CDU-Politiker ist auch der Bevollmächtigte der Bundesrepublik für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrags über die deutsch-französische Zusammenarbeit. Dem Vertrag zufolge wollen beide Länder ihre Beziehungen vertiefen.

Bei „WDR 5" wurde Wüst am Montagmorgen ...

