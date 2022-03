Regierung : Wüst bemerkte positiven Corona-Test in Israel erst verspätet

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat während seiner Israel-Reise ein positives Corona-Testergebnis erst mit etwa dreistündiger Verspätung bemerkt und in der Zwischenzeit noch offizielle Termine absolviert. Zwei weitere PCR-Tests seien allerdings zuvor negativ gewesen und von den israelischen Behörden auch anerkannt worden, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei am Mittwoch. Wüst sei gemäß den Vorgaben der israelischen Gesundheitsbehörden am Sonntagabend vergangener Woche aus der Quarantäne für Einreisende entlassen worden. „Es gab keinerlei Veranlassung, an diesen beiden negativen Testergebnissen zu zweifeln.“

Die Einreiseregeln in Israel sind streng. So muss schon vor Abreise ein erster PCR-Test negativ sein. Am Flughafen in Israel folgt ein zweiter obligatorischer PCR-Test, auf dessen Ergebnis Einreisende mitunter bis zu 24 Stunden warten müssen. Mit einem weiteren, auch von Israels Gesundheitsbehörden akzeptierten schnelleren Test können sich Einreisende ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.