Wirtschaft fordert: Kieler Politiker ins Bundeskabinett

von Henning Baethge

erstellt am 17.Sep.2017 | 19:28 Uhr

Knapp eine Woche vor der Bundestagswahl kommt aus der Wirtschaft und der Opposition im Norden Kritik an mangelndem Einfluss des Landes auf die Bundespolitik. „Das Gewicht von Schleswig-Holstein in Berlin ist in höchstem Maße ausbaufähig“, sagt der Chef der Unternehmensverbände Nord (UV Nord), Michael Thomas Fröhlich, unserer Zeitung. SSW-Fraktionschef Lars Harms klagt: „Man merkt, dass der Einfluss des Landes gesunken ist.“ Und die Gewerkschaften fordern mehr Stärke durch Einigkeit mit den Nachbarn: „Die Länder im Norden steigern ihren Einfluss, wenn sie in wichtigen Fragen mit einer Stimme sprechen und gemeinsam für gute Verkehrsinfrastruktur und unsere Windindustrie kämpfen“, sagt DGB-Nord-Chef Uwe Polkaehn.

UV-Nord-Chef Fröhlich hat bei seiner Kritik weniger die letzten Monate im Blick als einen seit längerem anhaltenden Bedeutungsverlust. Der liegt für ihn nicht zuletzt daran, dass das Land lange keinen mächtigen Minister mehr im Bundeskabinett hatte – der letzte mit Einfluss sei Gerhard Stoltenberg gewesen, der zwischen 1982 und 1992 erst Finanz- und dann Verteidigungsminister war. „Nach Stoltenberg hat Schleswig-Holstein an Gewicht verloren“, sagt Fröhlich und begründet das mit einigen schmerzhaften Entscheidungen des Bundes. So sei das Land beim Truppenabbau der Bundeswehr vor sechs Jahren „besonders schlecht weggekommen“. Zudem habe Schleswig-Holstein im Exzellenzwettbewerb der Universitäten Chancen vertan, da es „zu wenig mit den norddeutschen Nachbarn zusammen Strippen zieht“.

Fröhlich fände es daher gut, wenn in der nächsten Regierung wieder ein Minister aus dem Norden säße – und hat auch schon Kandidaten im Auge: den FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki und den grünen Umweltminister Robert Habeck, der allerdings schon abgewunken hat. „Kubicki in Berlin würde dem Land gut tun“, sagt Fröhlich. Und Habeck könne „mit seinem neuen Politikstil“ auch in Berlin etwas bewegen. Den Kieler CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther hält Fröhlich mittelfristig sogar für kanzlerfähig: „Er hat die besten Grundlagen, um in die Fußstapfen von Angela Merkel zu treten.“

Auch SSW-Mann Harms wünscht sich, dass nach fast 20 Jahren mal wieder ein Minister aus dem Norden ins Bundeskabinett kommt. Der letzte war von 1996 bis 1998 der FDP-Politiker Edzard Schmidt-Jortzig, der im Justizressort aber blass blieb. „Es ist immer besser fürs Land, eigenen Einfluss im Kabinett zu haben“, sagt Harms – und setzt ebenfalls auf Kubicki: „Der hat politisches Gewicht.“ Und in einer große Koalition sei SPD-Landeschef Ralf Stegner ein Ministerkandidat. „Die beiden hätten die größte Durchschlagskraft“, resümiert Harms. Auch sein AfD-Kollege Jörg Nobis fände es hilfreich, wenn ein Politiker aus dem Land im Kabinett säße: „Es wäre vielleicht gut, wenn der künftige Verkehrsminister aus Schleswig-Holstein käme.“

Die Bundespolitiker aus Schleswig-Holstein bestreiten allerdings, zu wenig Einfluss zu haben. „Gerade in dieser Wahlperiode haben meine CDU-Kollegen und ich viel fürs Land vorangebracht“, sagt etwa Johann Wadephul, CDU-Landesgruppenchef im Bundestag. Alle wichtigen Bauprojekte stünden im neuen Verkehrswegeplan, die Bundeswehr werde wieder aufgestockt – etwa die U-Boot-Flotte in Eckernförde. Auch sein SPD-Kollege Ernst Dieter Rossmann kann die Klagen „nicht nachvollziehen“. Schließlich hätten die Haushälter aus dem Norden nicht nur große Verkehrsprojekte „finanziell abgesichert“, sondern auch „den milliardenschweren Laser XFEL“ in Schenefeld bei Hamburg, der jüngst eingeweiht wurde. Zudem zahle der Bund erstmals 100 Millionen Euro zur Sanierung von Schulen im Land. „Und das“, sagt Rossmann, „ist ja wirklich mehr als ein Trinkgeld.“

Politik / Leitartikel Seite 2