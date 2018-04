Anruf bei „Fox & Friends“ : Wirrer Rundumschlag: Trump wütet im Frühstücksfernsehen

Im Frühstücksfernsehen seines Lieblingssenders „Fox & Friends“ hat sich Donald Trump mächtig in Rage geredet – ein Auszug.

von Lorena Dreusicke

27. April 2018, 16:16 Uhr

Hamburg | Der US-Sender „Fox & Friends“ hatte im Frühstücksfernsehen für eine halbe Stunde den US-Präsidenten in der Leitung. Die drei Moderatoren kämpften sichtlich damit, die Schimpftiraden Donald Trumps zu unterbrechen.

Sanfter Einstieg mit Melania und Macron

Mit einer vermeintlich unverfänglichen Frage steigt das Moderatoren-Trio ein. Da am Donnerstag seine Frau Melania Geburtstag feierte, fragen sie, was er Melania geschenkt habe. Tatsächlich bringt Trump die Frage in die Bredouille. Da er sehr beschäftigt sei, habe er ihr „nicht so viel“ geschenkt – eine Karte und Blumen. Schnell schlägt er den Bogen zum pompösen Staatsempfang, den jüngst das Weiße Haus dem französischen Präsidenten bereitet hatte. Emmanuel Macron sei ein „wunderbarer Kerl“, schwärmt Trump.

Als ihn die Moderatoren nach seinem ehemaligen Leibarzt Ronny Jackson fragen, der nun doch nicht Minister für Veteranenangelegenheiten wird, redet sich Trump in Rage – und schweift ab. Die Demokraten seien schuld daran, dass noch kein Nachfolger für die Regierungsbehörde gefunden sei, wobei die Republikaner doch mehrere „großartige Leute“ und „absolute Krieger“ in ihren Reihen hätten. Im Bild sieht man die Moderatoren auf dem Sofa sitzend, sie haben Probleme, den Wortschwall zu unterbrechen. Neuigkeiten verkündet Trump nicht. Wen er für den Posten als nächstes nominiere, wisse er noch nicht.

Comey und die „Hexenjagd“

Als die Frage nach dem von ihm gefeuerten FBI-Direktor James Comey kommt, wiederholt Trump seine Beschimpfungen, Comey sei ein Verräter und Lügner. Die sogenannte Russland-Affäre sei „Unfug“. „Sie können Putin danach fragen“, versichert Trump, der in seinem Ärger auch öfters abschweift. Immer wieder wettert er gegen die Medien, beklagt eine angebliche „Hexenjagd“ seines Justizministeriums gegen ihn und zieht in bekannter Trump-Manier vollmundige Vergleiche: „Sie behandeln mich schlimmer, als jeden Präsidenten. Niemand hat geschafft, was ich geschafft habe. Ich bin enttäuscht von meinem Justizministerium. Es ist eine Schande.“

Die Moderatoren schaffen es über weite Strecken nicht, ihn zu unterbrechen. Angesprochen auf die Ermittlungen gegen seinen Anwalt Michael Cohen, redet Trump die Bedeutung für seine Person klein. „Ich habe viele Anwälte, so viele, dass ihr es mir nicht glauben würdet.“ Cohen repräsentiere ihn nur bei einem „winzigen Bruchteil“ seiner Angelegenheiten.

Kanye und die anderen Fans

Nun wollen die Moderatoren über das jüngste Kapitel mit Kanye West sprechen. Der Rapper hatte sich mit Trumps Politik solidarisiert. Trump wisse auch genau warum. Die Arbeitslosigkeit unter Schwarzen sei historisch niedrig, was ihm zu verdanken sei. „Hillary hätte uns alle um unsere Geschäfte gebracht“, ätzt er.

Dass viele Amerikaner ihn und seine Politik wertschätzen, davon ist Trump überzeugt: „Millionen würden nach Washington kommen und für ihre Waffen demonstrieren. Erinnern Sie sich, wir haben die Wahlen deutlich gewonnen, darüber redet nur niemand.“

Alles „sehr gut“ mit dem „Rocketman“

Irgendwann glückt es den Moderatoren, das Thema auf die Bemühungen in Nordkorea zu drehen. Dort gibt es laut Trump große Fortschritte. Seit sein Außenminister Mike Pompeo den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un traf, laufe alles „sehr gut“. Ein Nuklearkrieg nach den „Rocketman“-Äußerungen oder dem Mein-Knopf-ist-größer-Gehabe sei immer abwegig gewesen. Jetzt sei das ein anderes „Ballspiel“. „Sie hatten ein großartiges Treffen, sehr geheim, sehr großartig. Sie haben ihre nukleare Aufrüstung aufgegeben, bevor wir gefragt haben.“

Dann lässt sich der 71-Jährige zu einem Lob an den Sender Fox hinreißen: „Ihr behandelt mich fair, tough aber fair. Andere wie CNN haben einen Kreis von sieben Leuten und jeder davon ist gegen mich. Ich weiß gar nicht, wo sie die Leute herkriegen.“ Die Moderatoren sind sichtlich unruhig, aber Trump zetert weiter. „Ich gucke NBC nicht mehr, die sind so schlecht wie CNN. Ich habe denen ein Vermögen eingebracht und die behandeln mich so furchtbar.“

Eine Eins mit Sternchen

„Uns geht die Zeit aus“, unterbricht ihn ein Moderator und will zum Abschluss hören, wie Trump sich und seine Arbeit nach über einem Jahr im Amt benoten würde. Trump: „Ich gebe mir selbst eine Eins plus, niemand hat geschafft, was ich geschafft habe.“ Dann zählt er noch eine Reihe von – seiner Ansicht nach – Ungerechtigkeiten auf, gegen die er sich behauptet habe. Und wieder überschlägt sich seine Stimme. Die Moderatoren beenden das Gespräch und sammeln sich kurz. Offensichtlich sei der Präsident ein Morgenmensch, bemerkt einer trocken: „Ich denke, er war wach und hatte viel zu sagen.“