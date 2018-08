„Wir übernehmen Verantwortung“

Die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt über die Grünen als Partei der Mitte und eine mögliche Koalition mit der CSU

von shz.de

24. August 2018, 19:05 Uhr

Frau Göring-Eckardt, die Grünen erleben einen Höhenflug und sind in neuen Umfragen nah an die SPD herangerückt. Sind sie die Partei der Mitte?

Das entscheidende Merkmal der Grünen ist: Wir denken bei allem an die nächste Generation. Das macht den Unterschied aus zu den anderen Parteien, die kurzsichtige Klientelpolitik machen, Förderbescheide verteilen oder mit Rentenversprechen die Wählerinnen und Wähler locken wollen, als gäbe es kein Morgen. Das ist altes Denken. Klimaziele, Agrarwende, Bekämpfung von Kinderarmut – das sind Beispiele für eine zukunftsorientierte Politik, mit der wir Grünen generationenübergreifend Verantwortung übernehmen.



Wird so eine Protestbewegung zum Stabilitätsfaktor in der erodierenden politischen Landschaft?

Ich sehe jedenfalls bei den anderen Parteien wenig Stabilisierendes. Uns geht es darum, dass der Staat seine Aufgaben der Daseinsvorsorge wieder ernst nimmt und erfüllt. Das mag mit Blick auf die Gründungsphase der Grünen vielleicht verwundern, aber wir brauchen Leitplanken vom Staat, wo es ohne diese nicht geht: Der Kohleausstieg ist dafür das Beispiel, die Misere beim Wohnungsbau oder der Investitionsstau bei der Infrastruktur. In den vergangenen Jahren wurde oft auf Privatisierung gesetzt. Das hat Verantwortlichkeiten verwischt und zu Gleichgültigkeit geführt. Jetzt müssen wir jede Form von Reformstau endlich aufbrechen. Das gilt auch für die Politik, wo wir die gleiche Verkrustung erleben, wenn Parteien zu lange Regierungsverantwortung haben.



Sie stehen für Schwarz-Grün. Würden Sie auch ein Bündnis mit der CSU in Bayern befürworten, wo Ihre Partei in aktuellen Umfragen auf dem zweiten Rang steht?

Entscheiden muss das die Landespartei. Die bayrischen Grünen stehen für eine ökologische und gerechte Politik. Über diese Politik kann man reden, nicht aber über europafeindliche und autoritäre Politik, wie sie Markus Söder derzeit macht. Wir treten am 14. Oktober bei der Bayernwahl an, weil wir das Land gestalten und die Menschen in ihren Rechten stärken wollen. Markus Söder, der CSU-Ministerpräsident, legt aber zum Beispiel ein Polizeiaufgabengesetz vor, das die Freiheit der Bürger beschneiden soll.



Stichwort Flüchtlingspolitik: Sind die Grünen die letzten Verfechter des alten Kurses von Kanzlerin Merkel?

Angela Merkels humanitärer Ansatz in der Flüchtlingspolitik hat ja wirklich nur ein paar Minuten gedauert, es war nur ein Wimpernschlag. Was sicherlich gilt: Bündnis 90/Die Grünen sind die „last party standing“, wenn es um Humanität und Ordnung geht. Beides gehört zusammen. Hier müsste die Regierung auf europäischer Ebene vorangehen. Notwendig wäre neben der Schaffung legaler Fluchtwege eine faire Verteilung von Schutzsuchenden innerhalb der EU. Das Resettlement-Programm der EU, das 50 000 Aufnahmen bis zum Herbst 2019 vorsieht, ist zwar ein erster Schritt. Frankreich und Deutschland nehmen mit jeweils 10 200 Menschen die meisten Schutzsuchenden auf. Doch es braucht ein langfristiges und verlässliches Engagement der Regierung im Bereich der legalen Migration. Doch daran scheint Innenminister Seehofer kein Interesse zu haben und nutzt das Thema als Kulisse für sein Streittheater.



Aber nationale Abschottung gegen Flüchtlinge – wie in Ungarn oder Polen – bedroht doch diese Pläne massiv. Sitzen Sie hier einer Selbsttäuschung auf?

Einer Selbsttäuschung erliegen die Länder, die glauben, nationale Grenzen für alles Unliebsame ohne Verluste an Freiheit und Wohlstand schließen zu können. Wenn ein Teil der weltweiten Flüchtlinge nach Europa drängt, können wir dieses Problem nur gemeinsam lösen. Wer nationale Sonderwege will, setzt die Stabilität Europas aufs Spiel.



Was verbindet die Grünen noch mit der SPD?

In der Sozialpolitik, bei der Gleichstellung oder im Kampf gegen rechts sehe ich nach wie vor große Schnittmengen. Beim Kohleausstieg und beim Klimaschutz liegen wir weit auseinander. Wir fordern: Der Klimaschutz muss im Grundgesetz verankert werden, damit er nicht von der Lust und Laune einer einzelnen Bundesregierung abhängt. Das würde nebenbei auch die Bedeutung des Bundesumweltministeriums deutlich erhöhen. Es ist doch geradezu fahrlässig, dass ausgerechnet Umweltministerin Schulze dies pauschal ablehnt.

