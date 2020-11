„Wir können noch eine Schippe drauflegen“

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz spricht im Interview über die A 20, sein Hybridauto und die Mobilität der Zukunft

03. November 2020, 20:39 Uhr

Kiel | Grüner Wasserstoff, regenerativ erzeugter Strom oder doch das gute alte Öl? Die Suche nach dem Antrieb der Zukunft ist im vollen Gange, und Schleswig-Holstein spielt eine wichtige Rolle. Über die Chancen, die sich aus dem Ringen um neue technologische Lösungen für die Wirtschaft im Norden ergeben und warum die Konzentration auf eine einzelne Antriebsart falsch ist, darüber sprachen Jürgen Muhl und Dieter Schulz mit Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP).

Schleswig-Holstein will Vorreiter bei erneuerbaren Energien und moderner Mobilität werden, steckt aber zugleich Rekordsummen in die Straßeninfrastruktur und treibt den Autobahnbau voran. Für den Wirtschafts- und Verkehrsminister kein Widerspruch?

Bernd Buchholz: Überhaupt nicht, sondern das Zusammenführen von zwei wichtigen Aspekten: Auch emissionsarme Autos brauchen Straßen. Das gilt für wasserstoffgetriebene Fahrzeuge, für Akku-getriebene Fahrzeuge und für Fahrzeuge mit synthetischen Kraftstoffen ganz genauso. Die Infrastruktur in Schleswig-Holstein ist noch nicht auf dem Niveau, um moderne Mobilität in einem Flächenland zu gewährleisten. Unsere Koalition ist angetreten, um Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. Dazu gehört, Mobilität möglichst emissionsarm, besser emissionsfrei zu gewährleisten. Und nicht auf Mobilität verzichten.

Robert Habeck hat zwar noch als Umweltminister den Jamaika-Koalitionsvertrag mit dem Bekenntnis zur A 20 unterschrieben, will den Weiterbau der Autobahn jetzt aber stoppen…

Diese Fragen haben die Grünen im Land bereits beantwortet: Der Koalitionsvertrag ist gültig. Die Gründe, die mal für eine Planung der A 20 sprachen, sind heute immer noch treffend. Man kann ja alles Mögliche in Frage stellen, aber das Aufkommen an Fahrzeugen und Verkehr ist in den letzten Jahren nicht geringer geworden.

Selbst wenn wir ganz viel Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlegen – was kein Wunsch ist, sondern etwas, woran wir mit dem geplanten Fehmarnbelttunnel ja massiv arbeiten – wird es dabei bleiben, dass der Verkehr wächst. Es fehlt in Schleswig-Holstein an einer West-Ost-Achse, es fehlt an einer nördlichen Umfahrung Hamburgs, es fehlt an der Elbquerung – deshalb wäre ein Planungsstopp für die A 20 eine totale Katastrophe für die schleswig-holsteinische Wirtschaft.

Glauben Sie persönlich noch an die A 20?

Auf jeden Fall, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir noch in dieser Wahlperiode für drei oder vier Streckenabschnitte Baurecht bekommen werden. Der Abschnitt der Elbquerung selbst ist in der Fehlerheilung und der Abschnitt davor von der A 23 zur Elbquerung ist ebenfalls in der Endbearbeitung. Es wäre wichtig, dass an diesen beiden Abschnitten die Bauarbeiten auch zuerst starten, denn die Elbquerung hat die längste Bauzeit. Und beide Abschnitte für sich hätten schon einen hohen Verkehrswert, da die Westküste nicht nur über Hamburg angefahren werden könnte, sondern direkt aus Niedersachsen.

Dann gibt es den dritten Bauabschnitt, die Südumfahrung von Bad Segeberg. Auch hier wird die von uns beauftragte Infrastrukturgesellschaft DEGES die Planergänzungsunterlagen demnächst fertigstellen. Die Naturschutzverbände kennen das alles und hatten eigentlich auch gegen die Fledermaus-Schutzkonzeption keine Einwände. Sie wollen sich das Klagerecht aber nicht nehmen lassen. Durch die Äußerungen von Robert Habeck fühlen sie sich nun auch noch darin bestärkt, ein für Schleswig-Holstein wichtiges Verkehrsprojekt weiter zu verzögern.

Also rollen in dieser Legislatur noch die Bagger?

„Wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann höchstens für die Baufeldfreiräumung für die Elbquerung. Ich hatte immer auf einen Klageverzicht bei Bad Segeberg gehofft, weil der Fledermausschutz jetzt enorm gut ist und es daran auch keinerlei Kritik mehr gibt. Aber wenn trotzdem der Rechtsweg gesucht wird, dann müssen wir es eben durchziehen.

Die A 20 wird sicher kommen, ebenso wie die Fehmarn-Belt-Querung. Bei beiden Projekten war stets klar, dass Infrastrukturvorhaben dieser Dimension keine Sprints, sondern Marathonläufe sind.

Schleswig-Holstein testet zurzeit viele verschiedene Verkehrskonzepte. Wasserstoff sogar mit einer eigenen Landesstrategie, E-Mobilität mit dem Feldversuch eHighway zwischen Reinfeld und Lübeck. Wäre es nicht besser, sich auf ein, zwei Projekte zu konzentrieren?

Nein, wir müssen Technologie-offen sein. Aus einem einfachen Grund: Nicht alles ist für alle geeignet. Mobilität in einem urbanen Raum wie in Hamburg oder in unseren Städten wie Kiel und Lübeck ist etwas ganz anderes als Mobilität in der Fläche – in Dithmarschen, Nordfriesland oder Schleswig-Flensburg. Ich kann heute in einem Flächenland mit Akku-getriebenen Fahrzeugen nur begrenzt etwas anfangen.

Ich selbst fahre einen Hybrid, und nach 42 Kilometern ist der Elektroantrieb zu Ende. Mein Arbeitsweg ist aber 92 Kilometer lang. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es auch bei der Mobilität für unterschiedliche Anforderungen unterschiedliche Antworten gibt. Ich bin fest davon überzeugt, dass im ländlichen Raum Individualmobilität weiterhin eine Riesenrolle spielen wird. Und auch mit Verbrennungsmotor, wenn denn synthetische Kraftstoffe getankt werden oder gar Wasserstoff zum Einsatz kommt. Warum denn nicht? Wir sollten viel ausprobieren, denn ich bin mir nicht sicher, ob wirklich alles in der Zukunft Akku-getrieben sein wird.

Es wird ein Zusammenspiel verschiedener Technologien geben. Schwerlast und E-Mobilität funktionieren eigentlich noch nicht. Aber dort, wo sie eine feste begrenzte Strecke haben, wie zum Beispiel bei unserem eHighway bei Lübeck, schon. Deshalb werden wir aber nicht Oberleitungen über alle Autobahnen spannen.

Also sehen Sie das Ende der herkömmlichen Antriebe bis 2035 nicht...

Was heißt „herkömmliche Antriebe“? Ich glaube fest daran, dass es weiterhin Verbrennungsmotoren gibt, aber mit synthetischen Kraftstoff emissionsarm betrieben. Was ist daran so schrecklich? Das ist eine hochentwickelte, produktive Technik, die wir in Deutschland erfunden haben. Schlicht ideologisch den Verbrennungsmotor zu verteufeln, dafür bin ich nicht. Ich bin dafür, emissionsarm, möglichst emissionsfrei Mobilität zu gestalten. Über die Technik werden der Markt und die Akzeptanz bei den Menschen entscheiden. Wer lange Strecken fährt, wird sich eben solange nicht für ein Elektroauto entscheiden, solange er immer zwischendurch für fünf Stunden die Schnellladesäule auf der Autobahnraststätte anschauen muss. Da glaube ich eher an Wasserstoff oder eben an synthetische Kraftstoffe.

Doch die Kosten liegen zurzeit noch zwischen sieben und zehn Euro pro Liter…

Das zeigt ja, dass wir diese Entwicklung weitertreiben müssen. Deshalb setzen wir ja beispielsweise auf das Reallabor in Heide. Wenn Wasserstoff aus Windenergie gewonnen werden soll, dann muss es darum gehen, dies industriell zu ermöglichen. Und wir werden auch weiterhin Energie importieren müssen. Aber wenn wir technologisch ganz weit vorn sind, warum nicht Photovoltaik dort aufbauen, wo die Sonne viel und beständig scheint. Dort Wasserstoff erzeugen und ihn zu uns verschiffen.

Deshalb das geplante Importterminal in Brunsbüttel mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer halben Milliarde Euro, das nicht nur für LNG interessant sein kann. Das alles sind Möglichkeiten, bei denen Schleswig-Holstein vorneweg gehen sollte. Bis jetzt ist uns das gut gelungen, aber wir können noch eine Schippe drauflegen.