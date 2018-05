Live-Befragung in Brüssel : „Wir erwarten von Mark Zuckerberg, dass er Erklärungen liefert“

Nach dem Datenskandal um Cambridge Analytica muss der Facebook-Chef Rede und Antwort stehen.

von Tobias Bosse

22. Mai 2018, 13:18 Uhr

Brüssel | Lange war unklar, ob die Befragung des Facebook-Oberhaupts, Mark Zuckerberg, zum Datenskandal um das britische Unternehmen Cambridge Analytica vor dem EU-Parlament live ins Internet übertragen werden soll, oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Doch angesichts der Umstände hagelte es herbe Kritik für letzteren Vorschlag – Guy Verhofstadt, belgischer Fraktionschef der Liberalen und Mitglied des EU-Parlaments hatte gar gedroht, dem Treffen fernzubleiben, sollte das Treffen nicht öffentlich stattgefinden.

Die Befragung wird sich darum drehen, wie die britische Datenanalyse-Firma Cambridge Analytice Zugang zu Daten von Millionen Facebook-Nutzern erhalten konnte, um Wähler im US-Präsidentschaftswahlkampf zugunsten von Donald Trump mit unerlaubter Wahlwerbung zu beeinflussen. Im März war dieser Datenskandal publik geworden. Facebook hatte sich daraufhin dafür entschuldigt und Zuckerberg musste dem US-Kongress stundenlang Rede und Antwort stehen, was ebenfalls live übertragen wurde. Cambridge Analytica hat inzwischen Insolvenz angemeldet.

Zwei Deutsche bei der Befragung dabei

Die Befragung vor dem EU-Parlament dürfte für Zuckerberg deutlich entspannter werden. Lediglich 75 Minuten sind für das Treffen im kleinen Kreis anberaumt. Mit im Raum werden dann unter anderem der deutsche Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU) sowie die Linken-Fraktionschefin Gabi Zimmer sein.

Dieser Termin am Dienstag um 18.15 Uhr im EU-Parlament ist das Ergebnis wochenlanger Verhandlungen zwischen der EU und dem Internetriesen. Zunächst wollte Zuckerberg lediglich seinen Leiter für Öffentlichkeitsarbeit, Joel Kaplan, schicken. Dann sollte Gespräch hinter verschlossenen Türen stattfinden, wie der konservative Italiener Tajani vergangenen Woche mitteilte. Schlussendlich bildete sich im Parlament aber eine Mehrheit für die öffentliche Übertragung im Internet.

Der Grünen-Abgeordnete Sven Giegold meint: „Es wäre auch zu absurd gewesen, wenn ausgerechnet ein Hearing (Anhörung) mit dem Chef der Datenkrake Facebook hinter verschlossen Tür stattgefunden hätte.“

In erster Linie wollen die EU-Politiker wissen, wie die Massen an Daten zu Cambridge Analytice durchrutschen konnten und wie Facebook solche Vorfälle zukünftig vermeiden will. Udo Bullmann, Vorsitzender der Sozialdemokraten: „Wir erwarten von Mark Zuckerberg, dass er Erklärungen dafür liefert, wie Cambridge Analytica die Daten von Millionen Europäerinnen und Europäern missbrauchen und Wahlen manipulieren konnte.“

