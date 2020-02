„Wir brauchen Führung“

Unionsfraktionsvize Johann Wadephul über die Regierungskrise in Thüringen und seine Pläne einer nuklearen Abschreckung

Bernd Ahlert

08. Februar 2020, 18:33 Uhr

Berlin | Johann Wadephul hat eine ereignisreiche Woche hinter sich. Mit seiner Äußerung über eine deutsche Beteiligung an einer nuklearen Abschreckung hat der schleswig-holsteinische CDU-Bundestagsabgeordnete, Unionsfraktionsvize und Verteidigungsexperte reichlich Staub aufgewirbelt. Dazu kam das politische Beben rund um die Regierungsbildung in Thüringen. Im Interview mit Martin Schulte spricht Wadephul über eine mögliche Öffnung seiner Partei gegenüber der Linken, fehlendes Krisenmanagement innerhalb der CDU und seinen umstrittenen Vorschlag der nuklearen Zusammenarbeit mit Frankreich.

Herr Wadephul, hätten Sie vor ein paar Tagen darauf gewettet, dass sich die Parteivorsitzende der CDU mal für einen linken Ministerpräsidenten engagiert?

Sie hat vor allem dafür gekämpft, deutlich zu machen, dass die CDU eine bürgerliche Partei ist und deshalb niemals mit der AfD zusammenarbeiten wird. Und Herr Ramelow hatte als Kandidat der stärksten Fraktion eine gewisse demokratische Legitimation.



Das klingt aber schon danach, dass sich die Union vorsichtigen Kooperationen mit der Linken nicht mehr kategorisch verschließt.

Innerhalb der Partei haben eigentlich alle die Meinung vertreten, dass die CDU-Abgeordneten im Thüringer Landtag sich im dritten Wahlgang hätten enthalten sollen. Das wäre für alle die beste Lösung gewesen, weil die CDU in dieser Konstellation mit einer Minderheitsregierung Einfluss nehmen kann.



Aus der auch eine gewisse Offenheit gegenüber der Linken spricht.

Nun, wir haben in Ostdeutschland eine sehr spezielle Konstellation, wir haben in mehreren ostdeutschen Bundesländern mittlerweile Bündnisse von allen mit allen, nur um die Linke und die AfD auszuschließen. Wenn das aber wie in Thüringen nicht mehr geht, dann muss man in anderen Konstellationen denken und sich damit auch öffnen. Denn am Ende müssen wir beweisen, dass es richtig ist, wählen zu gehen. Wir können die Bürger nicht immer wieder zur Wahlurne rufen, sondern müssen zeigen, dass wir aus den Ergebnissen das Beste machen können. Dafür braucht es manchmal Kompromisse, die schmerzen.



Schmerzen wird Ihre Partei sicherlich auch die Erkenntnis, dass Annegret Kramp-Karrenbauers Einfluss nicht uneingeschränkt bis in die Thüringer CDU reicht.

Sie hat eine klare Position gehabt. Den Fehler haben diejenigen gemacht, die sich nicht an ihren guten Rat und die Beschlusslage der CDU gehalten haben.



Zeigt das nicht auch die Zerrissenheit innerhalb der CDU bezüglich des Umgangs mit der AfD?

Richtig ist, dass wir aus dieser Thüringen-Wahl und ihren Folgen Konsequenzen ziehen müssen. Wir brauchen jetzt eine grundlegende Diskussion in der CDU darüber, mit wem wir Politik gestalten wollen. Und ich sage deutlich: Das wird nie die AfD sein.



Herr Merz hat praktischerweise gerade bei Blackrock gekündigt, wäre er nicht jemand, der die Lager in der Partei als Kanzlerkandidat wieder vereinen könnte?

Wir werden im Herbst entscheiden, wer unser Spitzenkandidat wird. Da sehe ich mehrere Möglichkeiten, aber die Vorsitzende hat das erste Zugriffsrecht.



Was nicht automatisch heißt, dass sie auch die Richtige ist.

Klar ist: Wir brauchen Führung, und ich stelle fest, dass die Partei in wichtigen politischen und strategischen Fragen derzeit zu wenig Orientierung hat. Es ist ein Alarmzeichen für die Partei, dass die Kanzlerin sich in den letzten Tagen aus Südafrika melden musste, um die Krisensituation in Thüringen zu lösen. Ich hätte mir gewünscht, dass andere das getan hätten.



Zu den wichtigen strategischen Fragen haben Sie sich in der vergangenen Woche auch geäußert, Ihr Satz über die Rolle Deutschlands bei der nuklearen Abschreckung hat für reichlich Aufregung gesorgt. Haben Sie mit diesen Reaktionen gerechnet?

Ja natürlich. Mir war klar, dass Nuklearwaffen ein schwieriges Thema sind. Da die USA sich als jahrzehntelange europäische Schutzmacht zunehmend auf den Konflikt mit China fokussieren, muss Europa etwas für die eigene Verteidigung tun. Da bietet sich die Zusammenarbeit mit Frankreich, unserem engsten Verbündeten, an. Auch im Bereich der nuklearen Abschreckung.



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat gestern die europäischen Partner zu einem Dialog über französische Nuklearstreitkräfte eingeladen, will aber nicht die Kontrolle des Atomwaffenarsenals mit Europa teilen. Reicht Ihnen das?

Wenn Frankreich einen Dialog anbietet, dann ist das erst einmal begrüßenswert. Aber wenn Präsident Macron von uns mehr Einsatz für die europäische Verteidigung fordert, dann müssen auch wir deutlich werden: Wenn er mehr Europa will, dann kann er absehbar nicht eine Teilhabe von Europäern an der französischen nuklearen Abschreckung verweigern. Nur so können wir Akzeptanz für dieses Thema schaffen.



Die Akzeptanz ist ein guter Punkt. In Umfragen äußern viele Menschen regelmäßig nicht nur ihre Angst vor dem Einsatz von Nuklearwaffen, sondern fordern eine konsequente Abrüstung. Was antworten Sie denen?

Ich weiß, dass dieses Thema viele Menschen verunsichert. Aber wer verantwortliche Politik machen will, der darf den Bürgern nicht schwierige Themen verschweigen. Da es absehbar Atomwaffen geben wird, bin ich der festen Überzeugung, dass – bedauerlicherweise – ein gewisses Maß an Abschreckung notwendig ist, um unsere Freiheit zu erhalten. Wir genießen dieses Recht, weil die Amerikaner lange für unsere Sicherheit gesorgt haben. Wenn dieser Schutz weniger wird und Russland zugleich aufrüstet, dann entsteht eine neue nukleare Bedrohung für Europa. Dieser Realität müssen wir uns stellen.



Schwächt ein deutsches Bekenntnis zur nuklearen Abschreckung nicht gleichzeitig Deutschlands Rolle als Vermittler beim Atomabkommen mit dem Iran?

Das glaube ich nicht, weil weder die Russen noch die Iraner von uns Naivität erwarten. Beide wissen, dass Deutschland ein friedliebendes Land ist. Wir werden unsere defensive Verteidigungsstrategie nie ändern, es bleibt bei der deutschen Selbstverpflichtung, keine eigenen Atomwaffen zu entwickeln. Aber wir wollen mit unseren europäischen Partnern unsere Sicherheit gewährleisten.



Wenn in Fragen der Sicherheit europäisch gedacht werden soll, muss dann nicht auch hingenommen werden, dass Rüstungsaufträge, wie der viel kritisierte für das Kampfschiff MKS 180, in die Niederlande gehen?

Ich finde tatsächlich, wir sollten diese Entscheidung mit Augenmaß bewerten. Die Niederlande sind nicht China. Ein Großteil dieses Schiffes wird in Deutschland gebaut, 30 Prozent der Arbeiten daran werden in Schleswig-Holstein getätigt. Man sollte diese Entwicklung also nicht dramatisieren, denn es war eine normale Vergabe-Entscheidung, bei der die Werften in Schleswig-Holstein nicht den Zuschlag bekommen haben. Trotzdem ist es richtig, dass wir die Einstufung des Marine-Überwasserschiffbaus als Schlüsseltechnologie brauchen, um ein flexibel einsetzbares Instrument für die nationale Vergabe zu bekommen.