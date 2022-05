Lockere Haftbedingungen in Hauptstadt : Windkraft-Prozess: Offener Vollzug in Berlin statt Knast in Niedersachsen?

Trotz hoher Haftstrafe in den offenen Vollzug: Kein Problem in Berlin, weswegen Straftäter offenbar gezielt in die Hauptstadt ziehen. Gilt das auch für die mutmaßlichen Windkraftbetrüger um Hendrik Holt: Offener Vollzug in Berlin statt Knast in Niedersachsen?

Haftstrafe in Deutschland ist nicht gle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.