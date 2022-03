Krieg : „Willkommensklassen“ kümmern sich um ukrainische Kinder

Auch in NRW sind die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bereits angekommen. „Willkommensklassen“ sollen Kindern und Jugendlichen ein bisschen Sicherheit und Normalität zurückgeben.

Ukrainische Flüchtlingskinder sollen in Nordrhein-Westfalen in Vorbereitungs- und Willkommensklassen unterrichtet werden. Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) erläuterte den Schulen am Dienstag die Grundsätze zum Umgang mit den ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Die Betroffenen sollten sowohl schulpsychologische Unterstützung erhalten als auch die deu...

