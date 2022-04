Muslime : Wieder eine Million Pilger zur Mekka-Wallfahrt zugelassen

Für gläubige Muslime zählt die Wallfahrt zu den fünf Grundpflichten. Saudi-Arabien lässt in diesem Sommer - nach starken Corona-Beschränkungen in den vergangenen Jahren - wieder Muslime aus dem Ausland zu.

Nach starken Corona-Beschränkungen in den vergangenen Jahren lässt Saudi-Arabien in diesem Sommer bei der muslimischen Wallfahrt nach Mekka wieder eine Million Gläubige zu. Während in den vergangenen beiden Jahren nur Pilger aus dem Königreich zur Hadsch nach Mekka durften, können nun wieder Muslime aus dem Ausland anreisen, wie das saudische Hadsch-Mi...

