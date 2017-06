Anhörung am Donnerstag : Wie James Comey Donald Trump gefährlich werden könnte

Die US-Verfassung sieht vor (Artikel 2, Paragraf 4), dass der Präsident, der Vize-Präsident und alle zivilen US-Beamten ihres Amtes enthoben werden können, sofern sie des Verrats, der Bestechung oder „anderer schwerer Verbrechen und Vergehen“ überführt werden. Letztere sind nicht ausreichend definiert und dienen daher der Opposition oder Gegnern als geeignetes Mittel, um einen Präsidenten zu attackieren.

Das Repräsentantenhaus (House of Representatives) hat die Entscheidungsgewalt, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten (Artikel 1, Paragraf 2 Absatz 5). Typischerweise wird ein Beschluss über eine Untersuchung an den Justizausschuss weitergegeben. In so einer Untersuchung kann der Ausschuss Zeugen vorladen und Dokumente einsehen. Kommt er zu dem Schluss, dass ein Amtsenthebungsverfahren in Frage kommt, wird auf Grundlage des Berichts über den Antrag im Repräsentantenhaus entschieden. Bei einer Abstimmung reicht eine einfache Mehrheit aus.

Erreicht das Amtsenthebungsverfahren hierbei eine Mehrheit, muss der Senat eine Anklageprüfung durchführen (Artikel 1, Paragraf 3, Absatz 5 und 6). Wird der US-Präsident vor Gericht gestellt, hat der oberste Richter den Vorsitz. Eine Verurteilung gibt es nur, wenn mindestens zwei Drittel des Senats dafür stimmen. Das Urteil in den Fällen der Amtsenthebung erstreckt sich nicht weiter als auf das Ausscheiden aus dem Amt und die Disqualifikation für künftige ehren- und vertrauensvolle Ämter der Vereinigten Staaten. Die verurteilte Partei ist jedoch haftbar und kann strafrechtlich verfolgt werden.