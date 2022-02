„Größte Gefahr für die Demokratie“ : Wie Bundesinnenministerin Faeser verstärkt gegen Rechtsextremisten vorgehen will

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht im Rechtsextremismus die „größte Gefahr für die Demokratie“. In einem Interview erklärte die SPD-Politikerin, wie sie diesen bekämpfen will. Zudem soll am 11. März ein nationaler Gedenktag terroristischer Gewalt eingeführt werden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will mit einem Aktionsplan gegen Rechtsextremisten vorgehen. "Der Rechtsstaat muss sich wehrhaft zeigen", sagte Faeser der "Bild am Sonntag". "Wir setzen alles daran, den Nährboden für extremistische Gewalt auszutrocknen, indem wir sehr entschieden gegen Hass und Hetze vorgehen." Geplant sei unter anderem, "die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.