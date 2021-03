Unveröffentlichter Bericht : WHO-Experten bekräftigen These: Corona-Ursprung beim Tier

Woher stammt das Coronavirus? Nur, wenn das klar ist, können ähnliche Pandemien in Zukunft verhindert werden. Die Suche ist ein politisches Minenfeld. Das hat auch mit dem Ex-US-Präsidenten Trump zu tun.

Genève | Der Ursprung der weltweiten Coronapandemie liegt aller Wahrscheinlichkeit nach im Tierreich. Diese mehrfach geäußerte These hat am Montag die niederländische Virologin Marion Koopmans als Kernaussage eines Berichts über die Herkunft des Virus bekräftigt. Die Wissenschaftlerin war teil des Expertenteams, das im Januar und Februar in China im Auftrag...

