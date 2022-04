Russischer Patriarch Kyrill I. : Wer den Ukraine-Krieg verstehen will, muss die russische Religion verstehen

Das Selbstbild Russlands ist eng verknüpft mit der Orthodoxie. Im Ukraine-Krieg spielt die Religion eine große Rolle.

Was verbindet das Militär, Putin und den Patriarchen? Und leiden Christen in der Ukraine wirklich unter Verfolgung? Der Religionssoziologe Detlef Pollack ordnet in Interview die Rolle der Religion in Russland ein. Prof. Pollack, der russische Patriarch rechtfertigt den Krieg in der Ukraine auch als Kampf gegen Gay-Pride-Paraden. Welche Werte vertritt ...

