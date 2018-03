Ministerium für Inneres, Heimat und Bauen : Wenn Heimat ohne Frauen ist – Horst Seehofers Ministerium im Shitstorm

Horst Seehofer präsentiert seine Riege und lernt was passiert, wenn man „Führungsmannschaft“ zu wörtlich nimmt.

von Sarah Sauerland

28. März 2018, 13:10 Uhr

Berlin | Neun Männer, neun Anzüge, neun Krawatten: So präsentiert sich die Führungsriege des neuen Bundesministeriums für Inneres, Heimat und Bauen per Pressemitteilung mit dem Titel „Führungsmannschaft des BMI komplett“ am Dienstag auf seiner Homepage. Am Mittwoch war das Foto von der Seite verschwunden. Was war passiert?

„Es geht um Demokratie, Verantwortung, Einstehen für den anderen – eben um den Zusammenhalt in Deutschland“, bedachte der neue Heimatminister Horst Seehofer seine neue Wirkungsstätte erst kürzlich mit schwammigen Worten. Dort soll es um die großen Religionen gehen, um Sportförderung, um Ehrenamt, Stiftungen und Vereine. Doch um all die Belange des neuen Ministeriums zu vertreten, kamen offenbar nur Männer in Frage. Ein entsprechender Shitstorm in den sozialen Medien ließ nicht lange auf sich warten.

„Nicht meine Heimat!“, empört sich Grünen-Politikerin Hannah Neumann auf Twitter. Und sie ist nicht allein.

Im #Heimatministerium geht es um gesellschaftlichen Zusammenhalt für alle!

Außer für Muslime und Frauen und politisch Korrekte und Familien.

Aber sonst für alle! Zumindest nach der ersten Woche noch! pic.twitter.com/LNGcAHD76g — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) 27. März 2018

Dat Ruhrpottministerium fracht sich, wie dat sein kann, dat in nem Land voller starker, intelligenter Frauen aufm Foto vonnet Heimatministerium mehr Macker zu finden sind, als wie früha sonntachsabends Mantafahrer anne Ruhrpotttankstellen? #Heimatministerium — Ruhrpottministerium (@Pottminister) 27. März 2018

Heimat ist eindeutig weiß, christlich und männlich.

Alles andere gehört nicht zu Deutschland.

Damit wäre das jetzt auch geklärt.#bmi @BMI_Bund #Heimatministerium pic.twitter.com/Q3q6HcztO8 — Matthias G (@Gansen_Roses) 27. März 2018

Das Foto von Seehofer und all diesen Männern ist nicht lustig. Es ist sehr traurig. Es ist zum Weinen. Was diese Männer für ein Opfer bringen!

Stellt Euch doch einmal vor, IHR kommt morgens zur

Arbeit und ihr seht diese Männer und NUR diese Männer. JEDEN TAG. #Heimatministerium — bov bjerg (@bov) 27. März 2018

Da das Foto gelöscht wurde, hier noch mal die komplette Führungsmannschaft vom Innen- und #Heimatministerium #BMI:

— ZDF heute-show (@heuteshow) 28. März 2018

Dass das Bild im Internet nicht auf Beifall stößt, fiel dann auch den Verantwortlichen auf, die es am Mittwoch durch eine Außenansicht des Innenministerium-Gebäudes austauschten, oder – wie dieser Twitter-User mutmaßt – durch ein Gruppenbild seiner Führungsfrauen.