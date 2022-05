Aktuelle Zahlen : Weniger Geburten in MV - Bevölkerung dank Zuzügen stabil

In Mecklenburg-Vorpommern werden immer weniger Babies geboren. Für das vergangene Jahr meldete das Statistische Amt am Donnerstag 11.845 Geburten auf der Basis vorläufiger Zahlen. Zuletzt waren im Nordosten im Jahr 1996 weniger als 12.000 Kinder zur Welt gekommen. Der Rückgang war von Demografen mit der Begründung vorhergesagt worden, dass Frauen im entsprechenden Alter in MV fehlten. In den 1990er Jahren hatte Mecklenburg-Vorpommern eine massive Abwanderung erlebt - dies macht sich noch immer bemerkbar.

Gestorben sind im vergangenen Jahr den ...

