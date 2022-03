Mecklenburg-vorpommern : Weiterer Schritt zur Normalität: 3G im Gastgewerbe

In der Corona-Pandemie kehrt die Freiheit Schritt für Schritt zurück, obwohl Mecklenburg-Vorpommern bundesweit die dritthöchste Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen hat. Dennoch beschloss das Kabinett in Schwerin am Dienstag umfangreiche Lockerungen.

Das Leben in der Pandemie wird ab Freitag wieder ein bisschen einfacher in Mecklenburg-Vorpommern - obwohl die Infektionszahlen im Gegensatz zum Bundestrend steigen und auch die Zahl der Patienten mit Corona in den Kliniken wächst. Die Landesregierung hat am Dienstag in Schwerin umfangreiche Lockerungen beschlossen. Die wohl wichtigste ist 3G im Gastge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.