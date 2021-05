Wahlen : Weitere Umfrage sieht CDU in Sachsen-Anhalt klar vor AfD

Das ZDF-„Politbarometer“ hat für Sachsen-Anhalt einen klaren Sieger ermittelt, wenn an diesem Sonntag gewählt werden würde.

Magdeburg | Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kann sich die CDU Hoffnungen auf einen Wahlsieg vor der AfD machen. Nach dem am Freitag veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ käme die Union mit Ministerpräsident Reiner Haseloff auf 29 Prozent, wenn schon an diesem Sonntag gewählt würde. Die AfD bekommt demnach 23 Prozent, die Linke 11 Prozen...

