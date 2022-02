Gaspipeline aus Russland : „Weitere Katastrophe vermeiden“: Stopp von Nord Stream 2

Das umstrittene Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 in der Ostsee liegt als Antwort der Bundesregierung auf die russische Aggression in der Ukraine vorerst auf Eis.

Vor dem Hintergrund des eskalierenden Russland-Ukraine-Konflikts stoppt die Bundesregierung das Genehmigungsverfahren für die russisch-deutsche Erdgasleitung Nord Stream 2 bis auf Weiteres. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Konkret zieht die Regierung einen Bericht an die Bundesnetzagentur zurüc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.