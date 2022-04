Fallzahlen : Weiter sinkende Corona-Inzidenz im Nordosten

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen geht in Mecklenburg-Vorpommern weiter spürbar zurück. Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Dienstag bei 1188,1, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Tags zuvor hatte der Wert noch bei 1345,4 gelegen, vor einer Woche bei 1683,5. Trotz des seit Mitte März rückläufigen Trends im Nordosten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz noch immer über dem Bundesdurchschnitt, den das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen mit 1087,2 angab.

Insgesamt meldete das Lagus am Dienstag 3569 neue Infektionsnachweise. Das waren nur noch gut halb so viele wie vor einer Woche. Der Dienstag ist für gewöhnlich der Wochentag mit den höchsten Fallzahlen. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 haben sich im Nordosten laut RKI 437.655 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Davon gelten ...

