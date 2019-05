Nach Expertenanhörung : Weiter keine Lösung im Grundsteuerstreit in Sicht

Im Streit um die Reform der Grundsteuer zwischen Bayern und dem Bundesfinanzministerium scheint auch nach der Anhörung mit Verfassungsrechtlern weiter keine Lösung in Sicht.

von dpa

10. Mai 2019, 14:54 Uhr

Mehrere Stunden hatten sich auf Einladung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Vertreter aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern in Berlin mit mehreren Experten über die Möglichkeiten sogenannter Länder-Öffnungsklauseln beraten. Über die konkreten Inhalte wurde zunächst nichts bekannt, alle Teilnehmer vereinbarten Stillschweigen.

Dem Vernehmen nach gingen aber auch unter den Verfassungsrechtlern die Meinungen darüber auseinander, ob für eine eigenständige Regelung der Grundsteuer in den Ländern zuvor das Grundgesetz geändert werden muss. Vor allem Bayern will, dass den Bundesländern erlaubt wird, von einer Bundesregelung abzuweichen. Der Freistaat will ein Modell, bei dem sich die Steuerhöhe pauschal an der Fläche orientiert, er verlangt deshalb eine Öffnungsklausel für einzelne Bundesländer.

Das wird aber von Scholz bisher kategorisch abgelehnt. Der Freistaat beruft sich dabei auf eine Expertise des CSU-geführten Bundesinnenministeriums, welches bereits deutlich gemacht hat, dass solche Klauseln aus seiner Sicht ohne eine Grundgesetzänderung möglich sind.

Die Zeit bei der Reform der Grundsteuer drängt. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes muss der Bund die völlig veraltete Bemessungsgrundlagen bis Ende 2019 neu regeln. Aktuell werden noch Grundstückswerte von 1935 in Ostdeutschland und von 1964 in Westdeutschland genutzt. Die Grundstücke sollen nun zum 1. Januar 2022 neu bewertet werden, danach alle sieben Jahre.