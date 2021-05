Umfrage : Weiter Impfskepsis in EU - Offene Fragen beim grünen Pass

Mit dem Impfen geht es in der Europäischen Union voran. Doch nicht für jeden ist das eine Option. Damit steht die angepeilte Herdenimmunität auf der Kippe.

Wien | In der Europäischen Union ist die Skepsis gegen eine Corona-Impfung einer Umfrage zufolge nach wie vor verbreitet. 33 Prozent der EU-Bürger wollten sich weder so schnell wie möglich noch in diesem Jahr impfen lassen, sagte der Vertreter der EU-Kommission in Österreich, Martin Selmayr, in Wien. Damit drohe das Ziel einer Herdenimmunität in diesem Ja...

