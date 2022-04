Bevölkerungsreichstes Bundesland : Was Sie über die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wissen müssen

Etwa 13 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, am 15. Mai 2022 den neuen nordrhein-westfälischen Landtag zu wählen. Die knapp 786 000 Erstwählerinnen und Erstwähler liegen dem Landeswahlleiter besonders am Herzen. Alle Infos zur Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Der Countdown zur Landtagswahl am 15. Mai 2022 in Nordrhein-Westfalen läuft. Rund 13 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind im bevölkerungsreichsten Bundesland aufgerufen, über die Zusammensetzung des neuen Landesparlaments in Düsseldorf für die kommenden fünf Jahre zu bestimmen. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.