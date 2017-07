G20-Gipfel : Was ist die Lehre aus Hamburg?

Der doppelte Weber- oder Kreuzknoten, das ist ein raffiniertes wie einfaches Ding. Belastet man ihn, zieht er sich zu. Entlastet man ihn, lässt sich der Knoten leicht lösen. Unfreiwillig wird damit das Logo des G20-Gipfels in Hamburg zu einem Sinnbild für eine zwiespältige Bilanz.

Zum einen ist kein politischer Schaden entstanden, jedenfalls in dem Sinne, in dem Helmut Schmidt einmal den Sinn oder Unsinn von Gipfeltreffen beschrieben hat: Hätte er nicht stattgefunden, der Gipfel von Hamburg, wäre es auch nicht besser gewesen. Das aber ist noch kein Erfolg. Politisch ist die unverkennbare Bilanz zu ziehen, dass die 20 Teilnehmer sich nicht einmal auf Klimaziele oder Freihandelsvereinbarungen verständigen können. Gut, dies nun so klar zu wissen. Denn jetzt weiß Europa, nun wissen wir Deutschen, woran wir sind. Wir sind auf uns selbst gestellt und benötigen händeringend Verbündete, die sich aber auch anbieten. Die Türkei, das ist traurig, gehört nicht dazu. Die USA, das ist unfassbar, schon gar nicht. Aber das ist die Realität, und die Wirklichkeit sollte Ausgangspunkt weiteren politischen Handelns sein.

Zum anderen ist immenser Schaden entstanden, weil offenkundig ein kleiner Teil der Gesellschaft, national wie international, in einen Hooliganismus verfällt, den man nicht mehr politisch verbrämen kann. Die Versuche von Teilen der Linken, das Vandalentum von Altona irgendwie noch als politische Botschaft zu interpretieren, ist peinlich und lächerlich. Die konservativen Law-and-Order-Politiker haben sich aber ebenfalls nicht mit Ruhm bekleckert. Wenn das Menschenmögliche an Sicherheitsaufwand betrieben wurde, und das Ergebnis gebrandschatzte Stadtviertel sind, dann gibt es keine Gewinner an diesem Wochenende.

Wir sollten froh sein, dass es vorüber ist. Das ist wohl die ehrliche, aber keinesfalls befriedigende Bilanz dieser Tage im Juli.